Мариуполь полностью уничтожен. Грустная правда от вице-президента футбольного клуба

Санин: "Мариуполь полностью уничтожен" / Фото: Коллаж: Сегодня

Город-герой Мариуполь все так же остается в блокаде, а российская армия продолжает бомбить разные районы города. Выехать из Мариуполя практически невозможно, а кто смог выбраться, прошли настоящие адские моменты. Одним из тех, кому удалось добраться до украинской территории, стал вице-президент футбольного клуба Мариуполь Андрей Санин.

Реклама

Функционер азовской команды до последнего оставался в городе, но терпеть полное уничтожение уже не было сил. Как выбирались из осады и что сейчас с Мариуполем, Андрей Санин рассказал FanDay.

"90% города разрушено? Боюсь, что это еще очень оптимистичная оценка, из того, что я видел – город полностью уничтожен, целых зданий не осталось вообще. Самое страшное за эти 25 дней в Мариуполе — постоянное ожидание смерти. В один момент я сказал семье: "Хватит, надо вырываться из этого ада". Мы просто сели в машину, благо перед войной залили бензобак под завязку, взяли две сумки с самыми необходимыми на первое время вещами, любимицу всей семьи – шотландскую кошку", — сообщил Санин.

Относительно функционирования футбольного клуба, то вице-президент Мариуполя признался, что сейчас нет никаких доходов, и, соответственно, проблемы с финансированием, о чем руководство откровенно призналось футболистам и работникам клуба. Февраль и частично март были закрыты выплаты, дальше возможностей по оплате зарплаты нет.

Реклама

Что касается объектов инфраструктуры команды, Андрей Санин сообщил также неприятные новости.

"По последней доступной мне информации – все наши спортивные объекты так или иначе пострадали от артиллерийских и бомбовых ударов. Полный масштаб разрушений сможем установить только после окончания боевых действий."

Многие игроки, которые были арендованы Мариуполем у ФК Шахтер, сыграли за донецкую команду в первом европейском матче в рамках благотворительного турне во время войны.

Один из лучших тренеров УПЛ защищает столицу Украины с оружием в руках.