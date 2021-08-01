Мариуполь – Десна: видео голов и обзор матча УПЛ

Денис Безбородько забил победный гол на 90+2 минуте, однако мяч вызывает сомнения из-за возможного офсайда

Мариуполь не удержал ничью в матче с Десной / Фото: официальный сайт УПЛ

Состоялся первый из трех воскресных матчей чемпионата Украины. После уверенной победы в первом туре над Черноморцем команда Александра Рябоконя отправилась на выезд к Мариуполю.

Первый тайм прошел в равной борьбе, однако оставил команду Остапа Маркевича в меньшинстве. В течение семи минут Кащук заработал два предупреждения и покинул поле до перерыва.

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Впрочем, во втором тайме хозяева смогли первыми открыть счет после того, как Кулаков замкнул прострел Микитишина. Однако Десна быстро ответила точным ударом Будковского. Гол получился очень похожим на голевую комбинацию Мариуполя.

Приазовцы встали в защиту и практически смогли удержать ничью. Однако на 90+2 минуте гости все же забили усилиями Безбородько. К слову, легитимность взятия ворот оставляет вопросы из-за возможного офсайда у Дениса. Вашему вниманию – видеообзор матча в Мариуполе:

35 минута. Красная карточка Алексея Кащука.

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

65 минута. Гол Андрея Кулакова.

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71 минута. Гол Филиппа Будковского.

90+2 минута. Гол Дениса Безбородько.

ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА

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