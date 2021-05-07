Манчестер Юнайтед установил рекорд еврокубков за 60 лет, Кавани поразил скорострельностью

Английский гранд и Рома забили 13 мячей в полуфинале Лиги Европы, а уругвайский бомбардир отличился 14 голами в 10 последних матчах

Рома МЮ, Кавани / Фото: Reuters

В обоих еврокубковых турнирах определились финалисты. Напомним результаты ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы. В четверг вечером статистики обнаружили несколько примечательных фактов в поединках в Риме и Лондоне.

По итогам двух встреч Манчестер Юнайтед и Рома на двоих забили 13 мячей! Это второй показатель в истории еврокубков. Больше забивали лишь однажды: в полуфинале Кубка чемпионов сезона 1959/60 немецкий Айнтрахт (Ф) разгромил шотландский Глазго Рейнджерс с 16 голами – 6:1, 6:3.

При этом МЮ восьмой раз вышел в финал еврокубка. Чаще из английских клубов там играл лишь Ливерпуль.

А вот Арсенал после неудачи в Вильярреале впервые за последние пять лет остался без финала кубкового турнира. Причем лондонцев выбил бывший тренер – Унаи Эмери.

Уругваец Эдинсон Кавани стал первым за 35 лет футболистом, кому удалось забить не менее двух мячей в обоих полуфинальных поединках. В сезоне 1985/86 в Кубке УЕФА это сделал немец Клаус Аллофс из Кельна.

При этом форвард МЮ записал на свой баланс 15 голов в 15 последних матчах ЛЕ, в том числе – 14 в последних 10 играх.

Смотрите обзор матча Рома – Манчестер Юнайтед: