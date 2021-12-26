Манчестер Сити – Лестер: онлайн матча чемпионата Англии

Манчестер Сити VS Лестер / Фото: Коллаж: Сегодня
Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов.
ОНЛАЙН МАНСИТИ – ЛЕСТЕР
Турнирное положение
МанСити на три балла опережает Ливерпуль, который этот тур пропускает из-за коронавируса. В случае победы "горожане" смогут оторваться уже на шесть баллов, а это отличный психологический момент.
Кстати, сегодня для команд стартует самый сложный период в сезоне – так называемый Boxing Day. Ранее на плотный график жаловался наставник Сити Хосеп Гвардиола и даже призывал к забастовке.
Лестер идет на девятом месте, но на его счету всего 16 матчей. Тем не менее "лисы" не могут похвастается стабильной игрой – победы чередуются с ничьими и поражениями.
В предыдущий раз команда смогла дважды подряд выиграть в чемпионате Англии еще в середине октября.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|14
|2
|2
|44
|-
|9
|44
|2
|Ливерпуль
|18
|12
|5
|1
|50
|-
|15
|41
|3
|Челси
|18
|11
|5
|2
|39
|-
|12
|38
|4
|Арсенал
|18
|10
|2
|6
|27
|-
|23
|32
|5
|Вест Хэм
|17
|8
|4
|5
|28
|-
|21
|28
|6
|Манчестер Юн
|16
|8
|3
|5
|26
|-
|24
|27
|7
|Тоттенхэм
|15
|8
|2
|5
|18
|-
|19
|26
|8
|Вулверхэмптон
|18
|7
|4
|7
|13
|-
|14
|25
|9
|Лестер
|16
|6
|4
|6
|27
|-
|27
|22
|10
|Астон Вилла
|17
|7
|1
|9
|23
|-
|25
|22
Статистика очных матчей
В истории противостояния сложилась интересная ситуация – последние пять матчей команды обыгрывали друг друга. Сегодня очередь побеждать у Лестера.
В целом же МанСити одержал 61 победу, на счету Лестера 33 победы. Еще 31 матч победителя не выявил.
Смотрите, как команды играли между собой в первом круге:
Котировки букмекеров
Аналитики не сомневаются в победе Манчестер Сити: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.12, на ничью – 10.00, на победу Лестера – 22.00.
Где смотреть
Поединок Манчестер Сити – Лестер в прямом эфире покажут на канале Setanta Sports+, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 17:00.