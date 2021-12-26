26 декабря 17:00
Манчестер Сити --
Лестер --
26 декабря 19:30 Онлайн
Астон Вилла --
Челси --
27 декабря 22:00 Онлайн
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00 Онлайн
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30 Онлайн
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30 Онлайн
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Манчестер Сити – Лестер: онлайн матча чемпионата Англии

Александр Трикиша
26 декабря, 14:32
В воскресенье, 26 декабря, пройдет центральный матч 19-го тура чемпионата Англии: на стадионе "Этихад" в Манчестере Манчестер Сити примет Лестер. Следите за матчем с помощью нашей онлайн-трансляции

Манчестер Сити VS Лестер / Фото: Коллаж: Сегодня

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАНСИТИ – ЛЕСТЕР

Реклама

Турнирное положение

МанСити на три балла опережает Ливерпуль, который этот тур пропускает из-за коронавируса. В случае победы "горожане" смогут оторваться уже на шесть баллов, а это отличный психологический момент.

Кстати, сегодня для команд стартует самый сложный период в сезоне – так называемый Boxing Day. Ранее на плотный график жаловался наставник Сити Хосеп Гвардиола и даже призывал к забастовке.

Лестер идет на девятом месте, но на его счету всего 16 матчей. Тем не менее "лисы" не могут похвастается стабильной игрой – победы чередуются с ничьими и поражениями.

В предыдущий раз команда смогла дважды подряд выиграть в чемпионате Англии еще в середине октября.

МКомандаИВНПЗ-ПО
1Манчестер Сити18142244-944
2Ливерпуль18125150-1541
3Челси18115239-1238
4Арсенал18102627-2332
5Вест Хэм1784528-2128
6Манчестер Юн1683526-2427
7Тоттенхэм1582518-1926
8Вулверхэмптон1874713-1425
9Лестер1664627-2722
10Астон Вилла1771923-2522

Статистика очных матчей

В истории противостояния сложилась интересная ситуация – последние пять матчей команды обыгрывали друг друга. Сегодня очередь побеждать у Лестера.

В целом же МанСити одержал 61 победу, на счету Лестера 33 победы. Еще 31 матч победителя не выявил.

Смотрите, как команды играли между собой в первом круге:

Котировки букмекеров

Аналитики не сомневаются в победе Манчестер Сити: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.12, на ничью – 10.00, на победу Лестера – 22.00.

Где смотреть

Поединок Манчестер Сити – Лестер в прямом эфире покажут на канале Setanta Sports+, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 17:00.