Манчестер Сити – Лестер: онлайн матча чемпионата Англии

Манчестер Сити VS Лестер / Фото: Коллаж: Сегодня

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАНСИТИ – ЛЕСТЕР

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Турнирное положение

МанСити на три балла опережает Ливерпуль, который этот тур пропускает из-за коронавируса. В случае победы "горожане" смогут оторваться уже на шесть баллов, а это отличный психологический момент.

Кстати, сегодня для команд стартует самый сложный период в сезоне – так называемый Boxing Day. Ранее на плотный график жаловался наставник Сити Хосеп Гвардиола и даже призывал к забастовке.

Лестер идет на девятом месте, но на его счету всего 16 матчей. Тем не менее "лисы" не могут похвастается стабильной игрой – победы чередуются с ничьими и поражениями.

В предыдущий раз команда смогла дважды подряд выиграть в чемпионате Англии еще в середине октября.

М Команда И В Н П З - П О 1 Манчестер Сити 18 14 2 2 44 - 9 44 2 Ливерпуль 18 12 5 1 50 - 15 41 3 Челси 18 11 5 2 39 - 12 38 4 Арсенал 18 10 2 6 27 - 23 32 5 Вест Хэм 17 8 4 5 28 - 21 28 6 Манчестер Юн 16 8 3 5 26 - 24 27 7 Тоттенхэм 15 8 2 5 18 - 19 26 8 Вулверхэмптон 18 7 4 7 13 - 14 25 9 Лестер 16 6 4 6 27 - 27 22 10 Астон Вилла 17 7 1 9 23 - 25 22

Статистика очных матчей

В истории противостояния сложилась интересная ситуация – последние пять матчей команды обыгрывали друг друга. Сегодня очередь побеждать у Лестера.

В целом же МанСити одержал 61 победу, на счету Лестера 33 победы. Еще 31 матч победителя не выявил.

Смотрите, как команды играли между собой в первом круге:

Котировки букмекеров

Аналитики не сомневаются в победе Манчестер Сити: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.12, на ничью – 10.00, на победу Лестера – 22.00.

Где смотреть

Поединок Манчестер Сити – Лестер в прямом эфире покажут на канале Setanta Sports+, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 17:00.