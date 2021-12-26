26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
26 грудня 19:30 Онлайн
Астон Вілла --
Челсі --
27 грудня 22:00 Онлайн
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00 Онлайн
Лестер --
Ліверпуль --
29 грудня 21:30 Онлайн
Челсі --
Брайтон --
29 грудня 22:15 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Сіті --
1 січня 2022 14:30 Онлайн
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30 Онлайн
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
6 січня 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 2022 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
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Манчестер Сіті – Лестер: онлайн матчу чемпіонату Англії

Олександр Трикіша
26 грудня, 14:32
У неділю, 26 грудня, пройде центральний матч 19-го туру чемпіонату Англії: на стадіоні "Етіхад" у Манчестері Манчестер Сіті прийме Лестер. Стежте за матчем за допомогою нашої онлайн-трансляції

Манчестер Сіті VS Лестер / Фото: Колаж: Сьогодні

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведе онлайн матчу з детальним описом усіх ключових моментів.

ОНЛАЙН МАНСІТІ – ЛЕСТЕР

Турнірне становище

МанСіті на три бали випереджає Ліверпуль, який цей тур пропускає через коронавірус. У разі перемоги "містяни" зможуть відірватися вже на шість балів, а це чудовий психологічний момент.

До речі, сьогодні для команд стартує найскладніший період у сезоні – так званий Boxing Day. Раніше на щільний графік скаржився наставник Сіті Хосеп Гвардіола і навіть закликав до страйку.

Лестер іде на дев'ятому місці, але на його рахунку лише 16 матчів. Тим не менш, "лисиці" не можуть похвалитися стабільною грою – перемоги чергуються з нічиїми та поразками.

Попереднього разу команда змогла двічі поспіль виграти у чемпіонаті Англії ще в середині жовтня.

МКомандаІВНПЗ-ППро
1Манчестер Сіті18142244-944
2Ліверпуль18125150-1541
3Челсі18115239-1238
4Арсенал18102627-2332
5Вест Гем1784528-2128
6Манчестер Юн1683526-2427
7Тоттенгем1582518-1926
8Вулвергемптон1874713-1425
9Лестер1664627-2722
10Астон Вілла1771923-2522

Статистика очних матчів

В історії протистояння склалася цікава ситуація – останні п'ять матчів команди обігравали одна одну. Сьогодні черга перемагати у Лестера.

Загалом МанСіті здобув 61 перемогу, на рахунку Лестера 33 перемоги. Ще 31 матч переможця не виявив.

Дивіться, як команди грали між собою у першому колі:

Котирування букмекерів

Аналітики не сумніваються у перемозі Манчестер Сіті: коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли – 1.12, на нічию – 10.00, на перемогу Лестера – 22.00.

Де дивитись

Поєдинок Манчестер Сіті – Лестер у прямому ефірі покажуть на каналі Setanta Sports+, який є доступним за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 17:00.