Манчестер Сіті – Лестер: онлайн матчу чемпіонату Англії

Манчестер Сіті VS Лестер / Фото: Колаж: Сьогодні
Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведе онлайн матчу з детальним описом усіх ключових моментів.
ОНЛАЙН МАНСІТІ – ЛЕСТЕР
Турнірне становище
МанСіті на три бали випереджає Ліверпуль, який цей тур пропускає через коронавірус. У разі перемоги "містяни" зможуть відірватися вже на шість балів, а це чудовий психологічний момент.
До речі, сьогодні для команд стартує найскладніший період у сезоні – так званий Boxing Day. Раніше на щільний графік скаржився наставник Сіті Хосеп Гвардіола і навіть закликав до страйку.
Лестер іде на дев'ятому місці, але на його рахунку лише 16 матчів. Тим не менш, "лисиці" не можуть похвалитися стабільною грою – перемоги чергуються з нічиїми та поразками.
Попереднього разу команда змогла двічі поспіль виграти у чемпіонаті Англії ще в середині жовтня.
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|Про
|1
|Манчестер Сіті
|18
|14
|2
|2
|44
|-
|9
|44
|2
|Ліверпуль
|18
|12
|5
|1
|50
|-
|15
|41
|3
|Челсі
|18
|11
|5
|2
|39
|-
|12
|38
|4
|Арсенал
|18
|10
|2
|6
|27
|-
|23
|32
|5
|Вест Гем
|17
|8
|4
|5
|28
|-
|21
|28
|6
|Манчестер Юн
|16
|8
|3
|5
|26
|-
|24
|27
|7
|Тоттенгем
|15
|8
|2
|5
|18
|-
|19
|26
|8
|Вулвергемптон
|18
|7
|4
|7
|13
|-
|14
|25
|9
|Лестер
|16
|6
|4
|6
|27
|-
|27
|22
|10
|Астон Вілла
|17
|7
|1
|9
|23
|-
|25
|22
Статистика очних матчів
В історії протистояння склалася цікава ситуація – останні п'ять матчів команди обігравали одна одну. Сьогодні черга перемагати у Лестера.
Загалом МанСіті здобув 61 перемогу, на рахунку Лестера 33 перемоги. Ще 31 матч переможця не виявив.
Дивіться, як команди грали між собою у першому колі:
Котирування букмекерів
Аналітики не сумніваються у перемозі Манчестер Сіті: коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли – 1.12, на нічию – 10.00, на перемогу Лестера – 22.00.
Де дивитись
Поєдинок Манчестер Сіті – Лестер у прямому ефірі покажуть на каналі Setanta Sports+, який є доступним за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 17:00.