Манчестер Сіті – Лестер: онлайн матчу чемпіонату Англії

Манчестер Сіті VS Лестер / Фото: Колаж: Сьогодні

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведе онлайн матчу з детальним описом усіх ключових моментів.

ОНЛАЙН МАНСІТІ – ЛЕСТЕР

Турнірне становище

МанСіті на три бали випереджає Ліверпуль, який цей тур пропускає через коронавірус. У разі перемоги "містяни" зможуть відірватися вже на шість балів, а це чудовий психологічний момент.

До речі, сьогодні для команд стартує найскладніший період у сезоні – так званий Boxing Day. Раніше на щільний графік скаржився наставник Сіті Хосеп Гвардіола і навіть закликав до страйку.

Лестер іде на дев'ятому місці, але на його рахунку лише 16 матчів. Тим не менш, "лисиці" не можуть похвалитися стабільною грою – перемоги чергуються з нічиїми та поразками.

Попереднього разу команда змогла двічі поспіль виграти у чемпіонаті Англії ще в середині жовтня.

М Команда І В Н П З - П Про 1 Манчестер Сіті 18 14 2 2 44 - 9 44 2 Ліверпуль 18 12 5 1 50 - 15 41 3 Челсі 18 11 5 2 39 - 12 38 4 Арсенал 18 10 2 6 27 - 23 32 5 Вест Гем 17 8 4 5 28 - 21 28 6 Манчестер Юн 16 8 3 5 26 - 24 27 7 Тоттенгем 15 8 2 5 18 - 19 26 8 Вулвергемптон 18 7 4 7 13 - 14 25 9 Лестер 16 6 4 6 27 - 27 22 10 Астон Вілла 17 7 1 9 23 - 25 22

Статистика очних матчів

В історії протистояння склалася цікава ситуація – останні п'ять матчів команди обігравали одна одну. Сьогодні черга перемагати у Лестера.

Загалом МанСіті здобув 61 перемогу, на рахунку Лестера 33 перемоги. Ще 31 матч переможця не виявив.

Дивіться, як команди грали між собою у першому колі:

Котирування букмекерів

Аналітики не сумніваються у перемозі Манчестер Сіті: коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли – 1.12, на нічию – 10.00, на перемогу Лестера – 22.00.

Де дивитись

Поєдинок Манчестер Сіті – Лестер у прямому ефірі покажуть на каналі Setanta Sports+, який є доступним за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 17:00.