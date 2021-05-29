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Манчестер Сити – Челси: где смотреть финал Лиги чемпионов

29 мая, 13:53

Александр Трикиша

Главный поединок Лиги чемпионов покажут на ТВ и в интернете. Манчестер Сити является фаворитом матча и попытается впервые в карьере завоевать трофей Лиги чемпионов

Челси готовится к финалу Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Carl Recine

В субботу, 29 мая, в Порту на стадионе "Драгау" пройдет финал Лиги чемпионов: Манчестер Сити встретится с Челси. Матч начнется в 22:00. Манчестер Сити – Челси трансляция онлайн будет доступна на нашем сайте, а также на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Челси:

Футбол 1, live
OLL.TV (в подписке)
Футбол 2, воскресенье, 10:20 (повтор)
Футбол 1, воскресенье, 17:40 (повтор)
Футбол 2, понедельник, 01:40 (повтор)

Манчестер Сити впервые в истории добрался до финала Лиги чемпионов, там не менее, главный тренер команды Хосеп Гвардиола знает, как побеждать в турнире, ведь он брал трофей в качестве игрока, а затем дважды – как тренер.

Челси имеет в своей коллекции победу в Лиге чемпионов, а в целом лондонцы добрались до финала турнира в третий раз в истории. Для наставника же команды Томаса Тухеля это второй финал Лиги чемпионов подряд – в прошлом году он уступил вместе с Пари Сен-Жермен Баварии.

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Аналитики считают Манчестер Сити фаворитом матча: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы в основное время – 1.90, на ничью – 3.55, на победу Челси в основное время – 4.60. Если же матч продлится больше 90 минут, то шансы команд немного уравниваются, но все равно Сити остается фаворитом – 1.45 против 2.90.

Как МанСити и Челси выходили в финал:

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Источник: Сегодня|Спорт

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