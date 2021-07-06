Мальтийская Моста выиграла первый матч в истории Лиги конференций

Моста обыграла Спартак из Трнавы в первом матче в истории Лиги конференций Европы. Это новый еврокубковый турнир, который стартовал с этого сезона

Историческое фото Мосты

Футбольный клуб Моста за свою 86-летнюю историю не может похвастаться большими успехами. Клуб никогда не становился чемпионом Мальты, не выигрывал национальный кубок. В прошлом сезоне занял лишь шестое место, а в еврокубки попал благодаря бану от УЕФА для двух мальтийских клубов.

Чем же примечательна эта команда? Сегодня Моста вошла в историю еврокубков. Для начала мальтийцы поставили начало матча со Спартаком из Трнавы на пять минут быстрее конкурентов – на 18:25. Таких образом, матч Моста – Спартак стал первым в истории Лиги конференций. Это новый еврокубок, который УЕФА учредил с нынешнего сезона.

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Далее, первый гол в истории Лиги конференций забил нигерийский форвард Мосты Эво Крайст Эмеме.

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И первую победу в истории Лиги конференций одержала Моста. Мальтийцы сенсационно обыграли бронзового призера чемпионата Словакии – 3:2.

Напомним, что Украину в Лиге конференций будут представлять два клуба. Ворскла встретится с победителем противостояния Ноа (Армения) – КуПС (Финляндия). Ворскла первую игру проведет на выезде 22 июля. Через неделю поединок пройдет в Полтаве.

А Колос начнет выступление с третьего отборочного раунда. И соперника своего узнает 19 июля.