Мало получил! Россиянин снова заговорил о реванше с Усиком

В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика / Фото: Getty Images

Три года назад Мурат Гассиев проиграл Александру Усику в Москве единогласным решением судей в бою за титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте. Но россиянин рассчитывает, что ему еще представится возможность взять у украинца реванш – уже в супертяжелом дивизионе.

"Сейчас пока о реванше думать не стоит, потому что он в топах, а я только на подходе к этому. Но если этот бой будет интересен зрителям, то мы, конечно же, его проведем", – приводит слова 27-летнего Гассиева Fightnews.

Гассиев vs Усик / Фото: Getty Images

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"Чтобы добраться до уровня Усика, мне нужно боксировать и побеждать всех тех, кто будет выходить против меня на ринг", – говорит Гассиев.

"Я смотрел бой Саши против Джошуа. Поздравляю его с победой. Он очень классно себя показал, отработал на 100 процентов, выиграл, и я думаю, что сейчас он в тройке лучших супертяжеловесов в мире. Там уже все зависит от того, кому какой боксер больше нравится, но в тройке сильнейших он сейчас точно", – добавил россиянин.

Усик победил Джошуа / Фото: Getty Images

Отметим, что после поражения от Усика в 2018-м Гассиев перешел в супертяжелый вес, где добыл две победы нокаутом над малоизвестными соперниками – албанцем Нури Сефери и немцем Михаэлем Валлишем.

При этом Усик ранее утверждал, что не против снова подраться с Гассиевым при условии, что "это будет выгодно обоим".

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