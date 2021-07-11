Макгрегор и Порье продали невероятное количество платных трансляций. Это второй результат в истории

За боем между ирландским и американским бойцами следили около двух миллионов поклонников смешанных единоборств во всем мире. Больше собирал лишь Хабиб

Конор Макгрегор - Дастин Порье / Фото: Reuters

Люди по-прежнему требуют хлеба и зрелищ. Минувшей ночью прошел третий поединок между Дастином Порье и Конором Макгрегором, который вызвал огромный интерес в мире. По оценкам главы UFC Даны Уайта, за право посмотреть трансляцию боя заплатили не менее 1,7 миллиона зрителей.

Тем временем Макгрегор пообещал Порье отомстить на улице, а Дана Уайт анонсирует четвертый бой.

Слова Даны на пресс-конференции приводит журналист Кевин Айоул на своей страничке в Twitter.

Еще до начала турнира UFC264 только в США купили трансляцию более одного миллиона 200 тысяч человек. Всего же деньги за телешоу выложили от 1,7 до 1,8 миллиона. Напомним, второй бой Макгрегора и Порье, который состоялся в январе, собрал 1,6 млн подписчиков.

Если слова Уайта соответствуют действительности, то это – второй показатель в истории после поединка того-таки Конора с Хабибом Нурмагомедовым. В 2018 году прямой эфир посмотрели более 2,4 млн зрителей.

Напомним гонорары Макгрегора и Порье за третий бой: ирландцу досталось намного больше.

Так завершился сегодня утром бой в Лас-Вегасе:

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