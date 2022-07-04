Магнус Карлсен не хочет играть с россиянином матч за звание чемпиона мира по шахматам

Карлсен уже побеждал Непомнящего в прошлом году / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов, который проходит в Мадриде (Испания). Это произошло после ничьей Непомнящего в партии 13-го тура с венгром Рихардом Раппортом. Ранее две украинки попали в женский турнир претендентов.

Напомним, что Международная шахматная федерация разрешает выступать спортсменам из России и Беларуси, но только под флагом ФИДЕ.

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Непомнящий выигрывает турнир претендентов второй раз подряд. Он уже играл матч за звание чемпиона мира и проиграл Магнусу Карлсену.

Теперь им снова предстоит встретиться. Если норвежец согласиться. Ранее Магнус заявил, что готов играть за шахматную корону только в том случае, если его соперником будет Алиреза Фирузджа. Потому что Фирузджа побил рекорд Карлсена.

Но француз выступил очень слабо в претендентском турнире и занял последнее место.

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31-летний Магнус Карлсен впервые стал чемпионом мира в 2013 году, когда победил Виши Ананда. С тех пор он еще четыре раза защищал титул – победил Ананда (2014), Карякина (2016), Каруану (2018) и Непомнящего (2021).