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Две украинки поборются за шахматную корону. На пути много россиянок

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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29 июня, 15:47
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Сестры Мария и Анна Музычук попали в восьмерку сильнейших шахматисток, которые разыграют право сыграть в матче за звание чемпионки мира
Анна и Мария Музычук - среди участниц претендентского турнира
Анна и Мария Музычук - среди участниц претендентского турнира / Фото: Коллаж: Сегодня

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) утвердил обновленные правила женского турнира претендентов. В нем будет использоваться система плей-офф. Напомним, украинский гроссмейстер поборется с другом Путина за пост главы ФИДЕ.

В турнире примут участие восемь шахматисток. Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из четырех партий. В финале будет шесть партий. При необходимости предусмотрено проведение тай-брейка, сообщает ФИДЕ.

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В претендентских матчах выступят сразу два украинки. Сестры Мария и Анна Музычук.

Мария Музычук – 15-я в истории шахмат и вторая (после Анны Ушениной) среди украинских шахматисток чемпионка мира. Двукратная чемпионка Украины (2012, 2013). В составе женской сборной Украины победительница командного чемпионата мира (2013) и командного чемпионата Европы (2013). Призер шахматных Олимпиад.

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Анна Музычук - трехкратная чемпионка мира среди женщин (дважды по блицу в 2014 и 2016 годах и по быстрым шахматам 2016 года), трехкратная чемпионка Европы среди женщин (дважды по блицу, в 2007 и 2018 годах, и по быстрым шахматам в 2017 году). Вице-чемпионка мира среди женщин 2017 года по классическим шахматам. Двукратная чемпионка Украины (2003, 2014). Призер шахматных Олимпиад.

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Интересно, что с начала войны сестры Музычук выступили против дисквалификации спортсменов России и Беларуси.

Теперь у них может появиться возможность сыграть с россиянками в турнире претенденток. Кстати, одна из представительниц России в этих соревнованиях – Екатерина Лагно – бывшая украинка, которая "перекрасилась" в 2014 году.

Четвертьфинальные пары претендентского турнира:

  • Хампи Конеру (Индия) – Мария Музычук (Украина)
  • Лэй Тинцзе (Китай) – Анна Музычук (Украина)
  • Александра Горячкина (Россия) – Александра Костенюк (Россия)
  • Тань Чжунъи (Китай) – Екатерина Лагно (Россия)

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Четвертьфиналы и полуфинальные матчи состоятся в октябре – ноябре. А финальное противостояние пройдет в первом квартале 2023 года.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть против действующей чемпионки мира китаянки Цзюй Вэньцзюнь в матче за мировую шахматную корону.

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