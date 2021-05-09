Мафия в работе! В Италии избили дочь тренера перед важным матчем

Неизвестные избили 18-летнюю дочь главного тренера Пескары перед матчем с Салернитаной, которой нужна победа для выхода в Серию А

Ужасный случай произошел в Италии. Неизвестные напали на 18-летнюю дочь главного тренера Пескары Джанлуки Грассадонии.

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Случилось это накануне матча Серии В между Пескарой и Салернитаной, которая состоится 10 мая. Победа гостей позволит им выйти в высший дивизион чемпионата Италии. Надо отметить, что семья Грассадонии проживает в Салерно, где базируется Салернитана.

"После пяти дней прямых угроз нашей семье случилось это невыносимое безумие. На нашу дочь напали, пинали ее ногами, чтобы ее отец понял – все это из-за футбольного матча. Мы благодарим тех, кто проявил солидарность, но мне кажется очевидным, что теперь наша жизнь продолжится вдали от Салерно", – La Gazzetta dello Sport цитирует супругу тренера Аннабеллу Кастанью.

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Джанлука Грассадония с дочерью