Made in Ukraine: Вернидуб, Харатин и Зубков одержали победы в Лиге чемпионов

Прошли первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Молдовский Шериф на выезде минимально обыграл Алашкерт, а Ференварош уверенно выиграл у Жальгириса

Александр Зубков / Фото: ФК "Ференцварош"

Во вторник прошли первые поединки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Повышенное внимание было приковано к матчам команд, напрямую связанных с украинскими футболистами и тренерами.

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Чемпион Молдовы Шериф, главным тренером которого является экс-наставник Зари Юрий Вернидуб, в Ереване выиграл у Алашкерта со счетом 1:0. Теперь в ответном матче подопечным украинского специалиста достаточно не проиграть, чтобы пройти в следующий раунд квалификации.

Юрий Вернидуб / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Венгерский Ференцварош одержал победу над литовским Жальгирисом 2:0. Игорь Харатин отыграл весь поединок, а вот вингер сборной Украины Александр Зубков сыграл 69 минут, после чего был заменен на Роберта Мака.

Игроки Ференцвароша / Фото: ФК "Ференцварош" Реклама

Результаты матчей 20 июля:

Алашкерт (Армения) – Шериф (Молдова) – 0:1

– 0:1 Линкольн (Гибралтар) – Клуж (Румыния) – 1:2

– 1:2 Ференцварош (Венгрия) – Жальгирис (Литва) – 2:0

– Жальгирис (Литва) – 2:0 Динамо Загреб (Хорватия) – Омония (Кипр) – 2:0

В среду будут сыграны еще семь поединков: Кайрат (Казахстан) – Црвена Звезда (Сербия), Мальме (Швеция) – ХИК (Финляндия), Мура (Словения) – Лудогорец (Болгария), Слован (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария), ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Галатасарай (Турция), Олимпиакос (Греция) – Нефтчи (Азербайджан), Легия (Польша) – Флора (Эстония)

Ответные матчи пройдут на следующей неделе – 27 и 28 июля.