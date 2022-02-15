Лыжница получила жуткую травму на Олимпиаде – от ее крика стынет кровь

Камилла Черутти получила серьезную травму на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS

Во время своего выступления Черутти вылетела с трассы и пролетела несколько десятков метров, пока не остановилась у ограждения.

Во время своего падения девушка кричала от боли, поэтому режиссерам трансляции даже пришлось выключить звук.

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По предварительным прогнозам, Камилла травмировала колено. Медицинская бригада, прибывшая на место падения в считанные минуты, зафиксировала колено девушки, а затем ее на носилках унесли с трассы.

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Напомним, несколько дней назад американская горнолыжница Нина О'Брайэн травмировалась во время соревнований по гигантскому слалому на Олимпиаде-2022 – ее нога вывернулась в другую сторону.

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