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Лыжница получила жуткую травму на Олимпиаде – от ее крика стынет кровь

Александр Трикиша
15 февраля, 10:51
Французская горнолыжница Камилла Черутти получила тяжелую травму во время соревнования по гигантскому слалому на Олимпийских играх в Пекине

Камилла Черутти получила серьезную травму на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS

Во время своего выступления Черутти вылетела с трассы и пролетела несколько десятков метров, пока не остановилась у ограждения.

Во время своего падения девушка кричала от боли, поэтому режиссерам трансляции даже пришлось выключить звук.

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По предварительным прогнозам, Камилла травмировала колено. Медицинская бригада, прибывшая на место падения в считанные минуты, зафиксировала колено девушки, а затем ее на носилках унесли с трассы.

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Напомним, несколько дней назад американская горнолыжница Нина О'Брайэн травмировалась во время соревнований по гигантскому слалому на Олимпиаде-2022 – ее нога вывернулась в другую сторону.

А еще мы писали, что украинка спасла от холода соперницу. Наша биатлонистка Анастасия Меркушина после финиша согревала Алину Стремоус, у которой настолько замерзли руки, что она не могла снять лыжи.