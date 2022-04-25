Любовница Путина в восторге от санкций

Российских спортсменов вышвырнули из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева считает, что санкции, наложенные на российский спорт, пойдут ему на пользу.

Уж в художественной гимнастике – так точно.

Реклама

"У нас большая конкуренция внутри страны, и если соревнования будут только внутренние, то российская художественная гимнастика только выиграет", – заявила Кабаева.

Напомним, в 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе спустя 30 лет брака. Новой, тайной женой Путина СМИ уже давно называют Алину Кабаеву, по данным медиа, родившую ему двух сыновей и дочку. Путин и Кабаева это отрицают.

Однако в России ходят слухи, что Кабаевой нашли замену! В жены Путину сватают молоденькую фигуристку.

Реклама

Недавно мы писали, что Алина Кабаева вышла в свет в платье за 47 тысяч грн и с георгиевской лентой.