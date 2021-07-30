"Люблю тебя, крошка!" Белодед поздравила украинку, выигравшую медаль Олимпиады для Азербайджана

Бывшая украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская, которая добыла бронзу Олимпиады под азербайджанским флагом, получила трогательное послание от Дарьи Белодед

Дарья Белодед и Ирина Киндзерская / Фото: Instagram

"Ируся, ты такая молодец. Так горжусь тобой. Ты это заслужила и достойно прошла весь путь к медали", – написала в сториз Дарья Белодед экс-украинской дзюдоистке Ирине Киндзерской, которая сегодня принесла "бронзу" Азербайджану.

"Я люблю тебя, крошка. Мы это сделали. Горжусь", – ответила Киндзерская Дарье, таким образом поздравив свою подругу с ранее добытой "бронзой" в категории до 48 кг

В бою за третье место Киндзерская (в замужестве Алиева) в категории свыше 78 кг иппоном одолела китаянку Сю Шиян, после чего разрыдалась.

Киндзерская расплакалась после "бронзы" / Фото: Reuters

Напомним, что Ирина Киндзерская показала лучший результат сборной Украины по дзюдо на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где стала пятой. Под украинским флагом она также была чемпионкой Европы среди молодежи.

Но в 2017 году Киндзерская приняла гражданство Азербайджана.

"Лично я был категорически против такого перехода, но... Там уже вопрос стоял так: или она переходит в Азербайджан, или вообще заканчивает карьеру", – рассказывал "Сегодня" тренер сборной Украины Виталий Дуброва.

"Ирина вышла замуж за азербайджанца. Она очень хотела немного заработать денег. Финансовые условия там значительно лучше".

Кроме того, по словам тренера, в сборной Украины Киндзерская имела много конкуренток в своей категории и считала, что в составе команды Азербайджана ей будет легче пробиться на Олимпиаду.

Пробилась. И в Токио-2020 принесла Азербайжану "бронзу". Хотя, что интересно, готовилась к этой Олимпиаде Ирина Киндзерская... в Киеве.

Добавим, что ранее украинец принес России медаль Олимпиады-2020 – на родине его называли предателем.