Любимчика Лобановского второй раз избрали мэром Тбилиси

Каха Каладзе второй раз избран мэром Тбилиси / Фото: Коллаж: Сегодня

По предварительным подсчетам, Каладзе набрал 55,6 процента голосов избирателей. Его главный конкурент, Ники Мелия, набрал 44,4 процента.

В пересчете на голоса разрыв составил 51,7 тысячи.

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Бывший игрок Динамо является представителем правящей партии "Грузинская мечта".

Каха Каладзе уже успел прокомментировать свою победу.

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"Жители Тбилиси сказали свое слово. Я очень счастлив. Чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять городом второй раз. Сделаю все возможное со своей командой", – сказал Каладзе.

Каха Каладзе – один из самых успешных футболистов в истории Грузии. Он отыграл 284 матча за итальянский футбольный клуб Милан и 71 матч за киевское Динамо. Именно в команде Валерия Лобановского раскрылся футбольный талант Кахи, который перешел из киевского клуба в состав итальянского гранда за 16 миллионов евро.

В прошлом году Каладзе был включен в символическую сборную Италии всех времен, составленную изданием Football-Italia.

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Сразу после "революции роз" Каладзе публично поддерживал третьего президента Михеила Саакашвили, однако после завершения спортивной карьеры в 2012 году он пришел в политику в команде основателя "Грузинской мечты" миллиардера Бидзины Ианишвили.

Каха Каладзе

Последние пять лет на посту мэра Каладзе стал самым популярным представителем правящей партии "Грузинская мечта".

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