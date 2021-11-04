Любимчик Путина сравнил Усика с Железным Майком

Александр Усик и Майк Тайсон / Фото: Reuters

Легендарный американский боксер уверен, что украинец Александр Усик по своим габаритам напоминает лучших боксеров 20-го века.

Читайте также: Бизнесмен, приложившийся к челюсти Усика, выбил Барселоне нового тренера

Реклама

"Усик – это старая школа, а тяжеловесы старой школы не были большими. Мохаммед Али весил примерно 218 фунтов, Майк Тайсон – 218 фунтов, Холифилд – 210 фунтов. Так что Усик – это не эволюция, а типичный боксер супертяжелого веса", – поделился своим мнением Джонс в интервью РБ Спорт.

Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters

Отметим, что вес украинского боксера перед чемпионским боем с Джошуа составил 100,2 кг или 221 фунт.

Американский боксер Рой Джонс – серебряный призер Олимпиады-1988, был чемпионом мира в пяти весовых категориях, от среднего до супертяжелого дивизиона, а в полутяжелом весе являлся абсолютным чемпионом.

Реклама

А еще он запомнился тем, что в 2015 году продался России и выпросил у Путина российский паспорт для "облегчения ведения бизнеса и улучшения отношений с США".

Читайте также: