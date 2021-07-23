Львов – Мариуполь: видео голов и обзор первого матча сезона в УПЛ

Команды отличились по голу в первом тайме и положили в свою копилку по одному очку

Львов и Мариуполь сыграли вничью на "Арене-Львов" / Фото: официальный сайт УПЛ

Чемпионат Украины стартовал! В первом поединке сезона Львов сыграл вничью с Мариуполем. Оба гола были забиты в первом тайме.

Уже на 9 минуте Мариуполь вышел вперед. Мишнев откликнулся на дальний заброс из глубины поля, воспользовался ошибкой Бусько и скинул на свободного Кулакова. Форвард гостей лишь добил мяч в сетку. 0:1

Хозяева смогли отыграться в середине второго тайма. Эрнест на фланге нашел момент для подачи в штрафную, где Ременяк выиграл второй этаж и точно пробил по воротам Кудрика. 1:1

В целом в первом тайме больше инициативой владели хозяева, которые в три раза чаще били по воротам соперника.

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После перерыва игра успокоилась. Мариуполь отошел к своим воротам, а Львов изъявлял неохотное желание вырвать победу. За весь второй тайм команды так ни разу и не пробили в створ ворот, хотя моменты создавали.

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В итоге первый матч сезона завершился ничьей, которой могут быть довольны обе команды. Львов не проиграл без большого количества зараженных коронавирусом игроков. Мариуполь же возвращается с дальнего выезда с одним зачетным баллом.