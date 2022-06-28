Луганскую Зарю возглавил бывший тренер академии Шахтера

Патрик ван Леувен - главный тренер Зари

Луганский клуб на своем официальном сайте объявил о назначении Патрика ван Леувена. Нидерландский тренер заменит в команде Виктора Скрипника, который будет работать с полтавской Ворсклой.

Контракт с 52-летним специалистом подписан на 3 года.

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Патрик ван Леувен прекрасно известен украинским болельщикам. С 2006 по 2013 год голландец работал в структуре донецкого Шахтера. Сначала он был назначен помощником Генка ван Сте, который возглавлял академию Шахтера, а после ухода ван Сте в 2008 году, ван Леувен стал ее руководителем.

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После работы в Шахтере, Леувен был спортивным директором казахстанского Кайрата. С июня 2016 года стал исполнительным директором Маккаби Тель-Авив.

В конце сезона 2019/20 стал выполнять обязанности главного тренера клуба. Вместе с командой Леувен завоевал Суперкубок Израиля. В сезоне 2020/21 благодаря работе специалиста Маккаби стал вице-чемпионом Израиля и выиграл Кубок этой страны.

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Напомним, минувший чемпионат Заря завершила на четвертой строчке УПЛ. Луганская команда завоевала право играть в квалификации Лиги конференций и будет стартовать в третьем раунде плей-офф.