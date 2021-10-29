Лучший футболист Динамо стал отцом во второй раз: фото из роддома

Буяльский и его жена с сыночком / Фото: Instagram
Алина Буяльская родила мальчика в пятницу, 29 октября, в 9:18 утра в частном столичном роддоме. Вес малыша составил 3940 граммов, рост – 56 см.
"Добро пожаловать в нашу семью, сыночек. Не верю, что теперь нас четверо", – написала Алина Буяльская в Instagram.
Напомним, у Виталия и Алины Буяльских уже есть дочка Злата, которой в ноябре исполнится четыре годика.
Добавим, что во время беременности Алина Буяльская переболела коронавирусом.
"Пять дней думала, что простуда. Потом доктор сказал сделать тест, который и показал коронавирус. Начиналось все с кашля. Потом появился отек носа и ужасно болела голова. Затем пропали вкусы и запахи. Но вкус вернулся через два дня", – рассказывала жена полузащитника Динамо.
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