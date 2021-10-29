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Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Лучший футболист Динамо стал отцом во второй раз: фото из роддома

Олег Люлька
29 октября, 11:33
У 28-летнего полузащитника киевлян Виталия Буяльского, признанного лучшим игроком УПЛ минувшего сезона, и его супруги Алины родился мальчик

Буяльский и его жена с сыночком / Фото: Instagram

Алина Буяльская родила мальчика в пятницу, 29 октября, в 9:18 утра в частном столичном роддоме. Вес малыша составил 3940 граммов, рост – 56 см.

"Добро пожаловать в нашу семью, сыночек. Не верю, что теперь нас четверо", – написала Алина Буяльская в Instagram.

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Напомним, у Виталия и Алины Буяльских уже есть дочка Злата, которой в ноябре исполнится четыре годика.

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

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Добавим, что во время беременности Алина Буяльская переболела коронавирусом.

"Пять дней думала, что простуда. Потом доктор сказал сделать тест, который и показал коронавирус. Начиналось все с кашля. Потом появился отек носа и ужасно болела голова. Затем пропали вкусы и запахи. Но вкус вернулся через два дня", – рассказывала жена полузащитника Динамо.

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