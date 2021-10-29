30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
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Найкращий футболіст Динамо став батьком вдруге: фото з пологового будинку

Олег Люлька
29 жовтня, 11:33
У 28-річного півзахисника киян Віталія Буяльського, визнаного найкращим гравцем УПЛ минулого сезону, і його дружини Аліни народився хлопчик

Буяльський і його дружина з синочком / Фото: Instagram

Аліна Буяльська народила хлопчика у п'ятницю, 29 жовтня, о 9:18 ранку у приватному столичному пологовому будинку. Вага малюка склала 3 940 грамів, зріст – 56 см.

"Ласкаво просимо до нашої родини, синочку. Не вірю, що тепер нас четверо", – написала Аліна Буяльська в Instagram.

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Нагадаємо, у Віталія та Аліни Буяльських уже є донька Злата, якій у листопаді виповниться чотири роки.

Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

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Додамо, що під час вагітності Аліна Буяльська перехворіла на COVID.

"П'ять днів думала, що застуда. Потім лікар сказав зробити тест, який і показав коронавірус. Починалося все з кашлю. Потім з'явився набряк носа і страшенно боліла голова. Потім зникли смаки та запахи. Але смак повернувся за два дні", – розповідала дружина півзахисника Динамо.

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