Найкращий футболіст Динамо став батьком вдруге: фото з пологового будинку

Буяльський і його дружина з синочком / Фото: Instagram

Аліна Буяльська народила хлопчика у п'ятницю, 29 жовтня, о 9:18 ранку у приватному столичному пологовому будинку. Вага малюка склала 3 940 грамів, зріст – 56 см.

"Ласкаво просимо до нашої родини, синочку. Не вірю, що тепер нас четверо", – написала Аліна Буяльська в Instagram.

Реклама

Реклама

Нагадаємо, у Віталія та Аліни Буяльських уже є донька Злата, якій у листопаді виповниться чотири роки.

Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

Реклама

Додамо, що під час вагітності Аліна Буяльська перехворіла на COVID.