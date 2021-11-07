Лучший боксер мира исполнил свою мечту – стал в один ряд с Усиком

Абсолютный чемпион Сауль Альварес / Фото: REUTERS

В Лас-Вегасе завершился вечер бокса, где главным событием стал чемпионский бой за пояса WBC, WBA, WBO и IBF во втором среднем весе.

Лучший боксер вне зависимости от весовых категорий Сауль Альварес вышел в ринг против Калеба Планта.

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Плант, который владел титулом IBF в этом весе, достаточно хорошо защищался, но вот с атакой у него были проблемы. Альварес был более активным, шел вперед и прицельно попадал.

Развязка наступила в 11-м раунде. Сначала Плант оказался в тяжелом нокдауне, а затем и в нокауте.

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На момент остановки боя Альварес лидировал на всех трех судейских карточках – 98-92, 97-93 и 96-94.

Таким образом, сбылась мечта Сауля Альвареса. Перед боем он говорил, что хочет стать в один ряд с такими боксерами, как Александр Усик, Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд и Джош Тейлор. Стать абсолютным чемпионом мира.

Яркие фото с боя Сауль Альварес – Калеб Плант:

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