Лучшим футболистом матча Шахтер – Динамо признан тинейджер с "кривым" носом

18-летний защитник Динамо Илья Забарный признан лучшим футболистом матча с Шахтером, выигранного киевлянами 1:0. Аналитики InStat выписали ему высокие 322 балла.

Вторым и третьим, по оценкам, стали одноклубники Забарного – Александр Андриевский (307) и Денис Попов (302).

В поединке с Шахтером Забарный выиграл 88% единоборств, 96% его передач были точными.

Интересно, что участие Забарного в "Украинском классико" было под вопросом из-за перелома носа, который он схлопотал в предыдущей игре с Днепром-1. "Он весь в крови. У него нос кривой, может, понадобится операция", – говорил тогда Мирча Луческу.

Операция не понадобилась, но против Шахтера Забарный вышел в защитной маске, которую, впрочем, по ходу поединка снял.

Илья Забарный / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Оценки игрокам Динамо от InStat: Забарный – 322, Андриевский – 307, Попов – 302, Бущан – 275, Миколенко – 270, Кендзера – 266, Де Пена – 255, Караваев – 253, Буяльский – 252, Гармаш – 245, Родригес – 244, Беседин – 238, Шепелев – 233, Цыганков – 231, Шапаренко – 221.

Оценки игрокам Шахтера от InStat: Матвиенко – 298, Степаненко – 272, Дентиньо – 263, Бондарь – 261, Кривцов – 260, Трубин – 259, Майкон – 253, Соломон – 245, Додо – 244, Тете – 241, Марлос – 220, Судаков – 219, Фернандо – 217, Антонио – 206, Мораес – 193.

Напомним, после субботней победы Динамо уже на 10 очков опережает "горняков" и уже в следующем туре, 25 апреля, может оформить первый за пять лет чемпионский титул, если обыграет Ингулец.

Обзор матча Шахтер – Динамо 0:1