Лучшие спортивные медиа Украины назовут сегодня в Киеве: трансляция церемонии

7 мая Ассоциация спортивных журналистов страны объявит победителей в 22 номинациях. Среди которых – лучший журналист, автор топового репортажа и интервью

Награждение от АСЖУ / Фото: АСЖУ

7 мая в Киеве состоится торжественная церемония награждения "Лучшие спортивные медиа Украины 2020". Ассоциация спортивных журналистов Украины объявит победителей в 22 номинациях. Награды лучшим вручат министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, президент АСЖУ Александр Гливинский и украинские спортсмены, олимпийские чемпионы.

Проект Спорт Сегодня вошел в шорт-лист номинантов в категории "Лучшая спортивная редакция СМИ".

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Экспертный совет АСЖУ, в который входят 12 членов Правления Ассоциации, рассмотрел наиболее знаковые работы украинских спортивных журналистов 2020 года и голосованием определил тройку претендентов на победу в номинациях, таких как "Лучший спортивный журналист", "Лучший молодой журналист", "Лучший фоторепортер".

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Отдельно наградят авторов лучшего репортажа, печатного и видео-интервью, спортивные редакции СМИ, региональные медиа и выберут медиа-событие года.

С перечнем всех номинантов можно ознакомиться на сайте АСЖУ.