Лучшее чувство! Украинец после отказа от русского языка блеснул на Олимпиаде

Иван Шмуратко / Фото: Reuters

Из-за положительного теста на коронавирус 20-летний украинец Иван Шмуратко пропустил командные соревнования фигуристов в Пекине, наблюдая за ними из изоляции.

Но после отрицательного теста Шмуратко вернулся на лед в короткой программе личных соревнований и, несмотря на длительное пребывание взаперти без полноценных тренировок, попал в число 24-х лучших, получивших путевки в произвольную программу.

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Медалистов в ней фигуристы определят 10 февраля.

Шмуратко без грубых ошибок исполнил короткую программу под Une vie d'amour Шарля Азнавура. Из помарок – судьи зафиксировали у него неправильное ребро отталкивания на лутце.

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Но это не помешало ему занять проходное 22-е место.

"Был рад кататься, на изоляции этого не сделать. Хочу сказать, что был расслаблен – сначала не очень, но во второй части программы успокоился и сделал все, что мог, наслаждался олимпийским опытом. Кататься на Олимпиаде – это лучшее чувство на свете, очень горд, что я здесь и представляю свою страну. Жду выступления в произвольной", – приводит слова Шмуратко Чемпионат.

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Выиграл же короткую программу американский фигурист Нэйтан Чен с результатом 113,97 балла – это новый мировой рекорд.

Сенсация короткой программы – лишь восьмое место двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю, который в Пекине рискует остаться без медали.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) – 113,97

2. Юма Кагияма (Япония) – 108,12

3. Сёма Уно (Япония) – 105,90

8. Юдзуру Ханю (Япония) – 95.15

22. Иван Шмуратко (Украина) – 78.11

Ранее в Пекине Иван Шмуратко отказался общаться с российскими журналистами на русском языке – только на украинском или английском. "Я украинец", – объяснил росСМИ фигурист.

При этом Шмуратко не захотел говорить о войне с Россией.