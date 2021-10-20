Лучше не злить шейхов: английских фанатов просят не носить арабскую одежду

Фанаты Ньюкасла приветствовали новое руководство клуба / Фото: REUTERS

Некоторые болельщики решили отпраздновать продажу клуба и пришли на следующий поединок Ньюкасла в арабской одежде. Кстати, ранее мы писали, что Зидан отказал шейхам. Тренер не хочет работать в лучшей лиге мира.

"Никто из новой группы собственников никоим образом не обиделся. Это был жест, который был признан позитивным и доброжелательным по своей сути.

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Однако остается вероятность того, что такая одежда не приемлема с культурной точки зрения и может вызвать оскорбление других", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, самый богатый фонд в мире приобрел английский клуб за 360 млн евро. Его возглавляет наследный принц Мохамед бен Салман, и это поглощение сделает Ньюкасл одним из самых богатых футбольных клубов мира.

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Аравийцы планируют инвестировать в команду большие деньги уже в январе – но будут делать это аккуратно, чтобы не нарушить внутренний английский фейр-плей и требования УЕФА.