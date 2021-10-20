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Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
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Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Лучше не злить шейхов: английских фанатов просят не носить арабскую одежду

Александр Трикиша
20 октября, 17:44
Ньюкасл на официальном сайте попросил фанатов не надевать традиционную арабскую одежду или головные уборы на матчи после того, как клуб купили шейхи из Саудовской Аравии

Фанаты Ньюкасла приветствовали новое руководство клуба / Фото: REUTERS

Некоторые болельщики решили отпраздновать продажу клуба и пришли на следующий поединок Ньюкасла в арабской одежде. Кстати, ранее мы писали, что Зидан отказал шейхам. Тренер не хочет работать в лучшей лиге мира.

"Никто из новой группы собственников никоим образом не обиделся. Это был жест, который был признан позитивным и доброжелательным по своей сути.

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Однако остается вероятность того, что такая одежда не приемлема с культурной точки зрения и может вызвать оскорбление других", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, самый богатый фонд в мире приобрел английский клуб за 360 млн евро. Его возглавляет наследный принц Мохамед бен Салман, и это поглощение сделает Ньюкасл одним из самых богатых футбольных клубов мира.

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Аравийцы планируют инвестировать в команду большие деньги уже в январе – но будут делать это аккуратно, чтобы не нарушить внутренний английский фейр-плей и требования УЕФА.

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