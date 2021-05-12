Луческу задержится в Динамо дольше, чем ожидалось: Суркис впечатлен

Главный тренер киевской команды получил предложение продлить контракт до лета 2023 года, а действующее соглашение рассчитано еще на один сезон

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В нынешнем сезоне Динамо может завоевать все три трофея на внутренней арене. Подопечные Мирчи Луческу выиграли Суперкубок у Шахтера, стали чемпионами, а в четверг поспорят с Зарей и за Кубок. Работа румынского специалиста в Киеве впечатлила президента клуба Игоря Суркиса, и он предложил тренеру продлить соглашение.

Тем временем, Луческу после финиша чемпионата заговорил о Шахтере.

Изначально контракт Мирчи был рассчитан на 2020-2022 гг. Теперь же он может задержаться в Украине и на сезон 2022/2023, сообщает Цыганык live:

"После финала Кубка Луческу еще на несколько дней остается в Киеве для того, чтобы подготовить сборы перед следующим сезоном. Это свидетельствует о том, что он планирует продолжать работу с Динамо. Скажу больше, тренер получил предложение продолжить контракт еще на год. Сейчас идут переговоры. Так что говорить о том, что Луческу может покинуть Динамо, никакого смысла нет".

Напомним, "бело-голубые" впервые выиграли чемпионат с 2016 года, опередив Шахтер на 11 очков.

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