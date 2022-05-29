1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Луческу смотрел финал Лиги чемпионов в компании легендарного бразильца (фото)

Сергей Шаховец
29 мая, 10:30
Наставник киевского Динамо Мирча Луческу не мог пропустить финал главного еврокубкового турнира

Мирча Луческу и бразилец Роналдо давние знакомые / Фото: Коллаж: Сегодня

Финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал будет вписан историю футбола. Несмотря на организационные неурядицы футболисты обеих команд продемонстрировали первоклассное зрелище.

Насладиться футболом высшего сорта пришло немало знаменитостей. Среди них был и главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу.

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За происходящим на поле румынский специалист наблюдал в компании знаменитого бразильского форварда Роналдо. Напомним, Зубастик играл под руководством Луческу в составе миланского Интера.

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Отметим, что киевское Динамо в прошедшей Лиге чемпионов сумело попасть в групповой турнир. Получив в соперники Барселону, Баварию и Бенфику, команда Луческу смогла завоевать одно очко и финищировала на последнем месте группы D.

Ранее мы сообщали, что Андрей Лунин посвятил победу в Лиге чемпионов Украине. Вратарь Реала вышел на церемонию празднования победы с украинским флагом.

Андрей Лунин сделал важный месседж всему миру / Фото: Коллаж: Сегодня