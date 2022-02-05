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"Луческу сказал больше не возвращаться". Супряга рассказал, как его выгнали из Динамо

Сергей Шаховец
5 февраля, 14:23
Наставник киевского Динамо Мирча Луческу благословил переход Владислава Супряги в итальянскую Сампдорию и пожелал ему закрепится в чемпионате Италии

Мирча Луческу пожелал удачи Владиславу Супряге / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский форвард Владислав Супряга отправился покорять Серию А, где будет выступать на правах аренды за генуэзский клуб Сампдорию.

О том как прошло расставание с главным тренером Динамо, Супряга рассказал в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

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"Мы с ним очень хорошо пообщались. Он мне сказал чтобы я больше сюда не возвращался.

Сказал чтобы я трудился, это для меня большой шаг. И сказал чтобы я не упускал свой шанс. Я ему очень благодарен за все что он для меня сделал.

Я вырос как игрок, я вырос как личность. Мы много с ним общались вне футбольного поля. Я ему очень благодарен", – сказал Супряга.

Отметим, что дебют Супряги в составе "блучеркьяти" может состоятся уже в ближайшее воскресенье – 6 февраля. В этот день Сампдория встретится с командой Сассуоло, которая идет на 11-м месте в чемпионате Италии.

На данный момент Сампдория занимает 16-е место в турнирной таблице Серии A, набрав 20 очков в 23 матчах. От зоны вылета команду Супряги отделяет всего 3 балла.

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