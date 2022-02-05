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"Луческу сказав більше не повертатися". Супряга розповів, як його вигнали з Динамо

Сергій Шаховець
5 лютого, 14:23
Наставник київського Динамо Мірча Луческу благословив перехід Владислава Супряги в італійську Сампдорію та побажав йому закріпитися у чемпіонаті Італії

Мірча Луческу побажав удачі Владиславу Супрязі / Фото: Колаж: Сьогодні

Український форвард Владислав Супряга вирушив підкорювати Серію А, де виступатиме на правах оренди за генуезький клуб Сампдорію.

Про те, як пройшло розставання з головним тренером Динамо, Супряга розповів в інтерв'ю Youtube-каналу BurBuzz.

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Ми з ним дуже добре поспілкувалися. Він мені сказав, щоб я більше сюди не повертався.

Сказав, щоб я працював, це для мене великий крок. І сказав, щоб я не втрачав свій шанс. Я йому дуже вдячний за все, що він для мене зробив.

Я виріс як гравець, я виріс як особистість. Ми багато з ним спілкувалися поза футбольним полем. Я йому дуже вдячний", – сказав Супряга.

Зазначимо, що дебют Супряги у складі "блучерк'яті" може відбутися вже найближчої неділі – 6 лютого. Цього дня Сампдорія зустрінеться із командою Сассуоло, яка йде на 11-му місці у чемпіонаті Італії.

На даний момент Сампдорія займає 16-е місце у турнірній таблиці Серії A, набравши 20 очок у 23 матчах. Від зони вильоту команду Супряги відокремлює лише 3 бали.

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