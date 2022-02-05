"Луческу сказав більше не повертатися". Супряга розповів, як його вигнали з Динамо

Український форвард Владислав Супряга вирушив підкорювати Серію А, де виступатиме на правах оренди за генуезький клуб Сампдорію.

Про те, як пройшло розставання з головним тренером Динамо, Супряга розповів в інтерв'ю Youtube-каналу BurBuzz.

Ми з ним дуже добре поспілкувалися. Він мені сказав, щоб я більше сюди не повертався.

Сказав, щоб я працював, це для мене великий крок. І сказав, щоб я не втрачав свій шанс. Я йому дуже вдячний за все, що він для мене зробив.

Я виріс як гравець, я виріс як особистість. Ми багато з ним спілкувалися поза футбольним полем. Я йому дуже вдячний", – сказав Супряга.