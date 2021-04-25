Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)

Смотрите самые интересные кадры того, что происходило на НСК "Олимпийский" после победы киевлян над Ингульцом и завоевания ими первого за пять лет чемпионского титула

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо эмоционально отпраздновало первое за пять лет чемпионство Украины, разгромив на НСК "Олимпийский" Ингулец 5:0 и за три тура до финиша УПЛ став недостижимым для Шахтера.

Одновременно с финальным свистком Виталий Буяльский, замененный незадолго до этого, откупорил шампанское и облил им на беговых дорожках Мирчу Луческу, на время его "ослепив", а также испортив 75-летнему румыну курточку. Под душ из игристого, который устроил Буяльский, попал и Карлос де Пена.

Став чемпионами, динамовцы надели загодя заготовленные футболки, на которых спереди было написано "Чемпионы", а сзади "золотым" была выведена цифра 16.

"Шестнадцать?" – переспросил Луческу у врача Динамо Андрея Шморгуна, который передал ему футболку.

В этот момент Шморгун напомнил Мирче, что это шестнадцатое чемпионство Динамо в независимой Украине.

Луческу во время празднеств на "Олимпийском" держал эту футболку в руках, но на себя не надел.

Прямо на поле появилась надпись "Динамо чемпион 20/21" из больших белых букв, опираясь на которые, игроки киевской команды прыгали и пели: "Чемпионы, чемпионы! Оле! Оле! Оле!"

При этом на плечах у Жерсона Родригеса восседал и резво размахивал руками редко играющий бразильский защитник Динамо Сидклей, которого когда-то упрекали в лишнем весе.

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Медали динамовцам вручали в президентской ложе НСК "Олимпийский", куда они поднимались по трибунам. От УАФ награды чемпионам вешал на шеи первый вице-президент Олег Протасов.

Наконец, под взрывы конфетти и огни фейерверков капитан Динамо Сергей Сидорчук вскинул над головой чемпионский кубок. А когда трофей дошел до Луческу, Мирча подержал его в руках, но поднимать над головой не стал.

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Все-таки чувствовалось, что Луческу во время празднования Динамо чемпионства старался не задеть чувств болельщиков Шахтера, в котором румын проработал в свое время 12 лет.

Смотрите, как Динамо праздновало чемпионство на НСК