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Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Лондон готов принять финал Лиги чемпионов вместо России

Александр Трикиша
22 февраля, 19:15
Вторжение России в Украину, помимо серьезных экономических санкций, может стоить Санкт-Петербургу права провести финал Лиги чемпионов в этом году

Стадион "Уэмбли" прошлым летом принимал финал Евро-2020 / Фото: Reuters

Лондон уже выразил готовность провести матч у себя. Главный поединок Лиги чемпионов готов принять легендарный стадион "Уэмбли". Хотя ранее УЕФА сделал заявление, что не видит оснований для переноса матча.

Тем не менее, в Великобритании жестко заявили, что УЕФА обязан перенести финал Лиги чемпионов из России.

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"Проведение финала Лиги чемпионов – это привилегия. Впечатление, которое мы бы произвели, если УЕФА проведет финал в Санкт-Петербурге, вознаградило бы такого рода агрессивные действия путинской России", – сказал мэр Лондона Садик Хан в интервью Evening Standard.

Стадион "Уэмбли" в Лондоне / Фото: REUTERS

УЕФА уже имеет опыт переноса финала Лиги чемпионов в короткие сроки – два года подряд поединок переносился в Порту и Лиссабон.

Британские СМИ уверены, что "Уэмбли" является главным фаворитом, учитывая тесные отношения Футбольной ассоциации с УЕФА, а также отмену всех ограничений, связанных с коронавирусом в Англии, о чем вчера объявило правительство.

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Напомним, вчера президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".