16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов 1
Динамо 4
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
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Ломаченко заставили раздеться в Одессе

Андрей Трофимов
16 октября, 19:16
Раздеться Василию пришлось в Международном одесском аэропорту – когда он проходил рамку металлоискателя перед отлетом в США для подготовки к бою с Ричардом Комми

Василий Ломаченко готов к новым большим боям / Фото: Top Rank Instagram

Напомним, поединок Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден".

"Обнял вас, достойные… До встречи!" – написал у себя в Instagram Ломаченко.

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Отметим, что перед отлетом в США Ломаченко поймал щуку в одном из водоемов Одесской области. Фолловеры сразу принялись шутить, что Васе впору загадывать желание – например, победит Комми.

Ломаченко с уловом / Фото: Instagram

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Напомним, что Ричард Комми – первый африканский соперник Ломаченко на профи-ринге. Ему 34 года, он на год старше Василия.

Ричард Комми / Фото: Getty Images

В активе африканца по прозвищу Терминатор – 30 побед (27 нокаутом) при трех поражениях. В последнем бою ганец одолел нокаутом доминиканца Джексона Маринеса.

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Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Ранее оба – как Ломаченко, так и Комми – проиграли Теофимо Лопесу.

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