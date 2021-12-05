Ломаченко воспел россиянин, помогший Кличко заработать 17 млн долларов

Хрюнов и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский промоутер Владимир Хрюнов, выразивший уверенность в победе Александра Усика в реванше с Энтони Джошуа, рассыпался в комплиментах и перед Василием Ломаченко.

Самой РФ, ввиду отсутствия у себя такого уровня боксеров, остается только примазываться к чужой славе.

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"Ломаченко никогда в жизни не нарушил правила, никогда в жизни не сделал ничего грязного. Он никогда, ни в одном бою не выглядел кровожадным".

"Даже приблизившись к нокауту, Ломаченко не занимался тем, что называется добиванием".

"Думаю, это такое уникальное явление, которое действительно привнесла Украина в мировой бокс", – воспел джентльменский стиль Ломы Хрюнов в своем канале в YouTube.

Василий Ломаченко нокаутировал Масаеси Накатани / Фото: Getty Images

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Напомним, в 2013-м Владимир Хрюнов совместно с российским олигархом Андреем Рябинским выиграл торги на проведение поединка Владимир Кличко – Александр Поветкин в Москве.

В 2013 Кличко "размазал" Поветкина в Москве / Фото: Getty Images

За той бой в октябре 2013-го, выигранный единогласным решением судей, Кличко получил гонорар в 17,5 млн долларов, Поветкин – 5,5 млн.