Усик снова победит Джошуа: в России назвали причину

У Энтони Джошуа нет шансов против отобравшего у него титулы WBA, WBO и IBF Александра Усика – считает промоутер Владимир Хрюнов

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Энтони Джошуа готов отказаться от реванша с Александром Усиком, если получит 40 миллионов долларов.

Возможно, Эй-Джей после сентябрьского фиаско понимает, что ничего ему не светит и в повторном поединке с украинцем?

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"Усик совершенно одинакового роста с Мохаммедом Али. И Александр умеет делать в ринге то, что уже не умеет делать Джошуа. Я думаю, что сколько бы ни было боев Усик – Джошуа, они закончатся одинаково", – сказал на своем YouTube-канале российский промоутер Владимир Хрюнов, в 2013-м организовавший бой Владимира Кличко с Александром Поветкиным в Москве.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Как мы писали ранее, если удастся уговорить Энтони Джошуа отойти в сторонку, уже весной Усик может подраться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Этот поединок в марте хочет провести у себя Саудовская Аравия.

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