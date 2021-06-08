Ломаченко в США завис на автомобилях и похвастался своим портретом

Василий Ломаченко. Фото: ТРК Украина
Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко приближается к своему первому бою в 2021 году. На днях Ломаченко показал впечатляющую вертуху перед боем с японцем. Однако Вася позволяет себе отдохнуть и отдаться хобби.
Сегодня утром на своей страничке в Instagram он выложил видео со львовского этапа по дрифту на машинах – виду автоспорта с управляемым заносом. При этом боксер восхитился действиями Эрнесто Асатурова. Ранее парни вместе участвовали в киевских соревнованиях по дрифту.
Недавно Ломаченко в Америке забросил тренировки и ударился в хобби. Василий побывал еще и на рыбалке.
Судя по всему, о занятиях в зале украинский спортсмен также не забыл. Но напомнил о них своеобразно – видеороликом со своим плакатом на стене.
Смотрите видео, как Вася сам занимался дрифтом:
Напомним, поединок Ломаченко и Накатани запланирован на 26 июня в Лас-Вегасе.
Тем временем, эффектным нокаутом появился еще один чемпион мира в супертяжелом весе.
Вашему вниманию – интервью украинца в НБА Святослава Михайлюка:
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