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Ломаченко так не умеет: убойный нокаут в Аргентине

Андрей Трофимов
8 января, 13:02
Начало 2022 года отметилось ярким нокаутом во время вечера бокса в аргентинском городе Санта-Фе

Ребоццио нокаутировал Батисту / Фото: YouTube

23-летний аргентинец Алексис Ребоццио проводил свой дебютный поединок на профи-ринге, но это не помешало ему эффектно нокаутировать своего соперника и соотечественника – 25-летнего Хуана Альберто Батисту.

За 30 секунд до завершения первого раунда в размене ударами Ребоццио попал Батисте хлестким левым в челюсть – оказавшись на настиле ринге, Хуан Альберто посмотрел ввысь, думая, может ли он продолжить бой.

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Конец его мучительным сомнениям положил рефери, присудив досрочную победу Ребоццио.

Для последнего это первая виктория в профи во втором легчайшем весе (до 55 кг), тогда как Батиста проиграл уже третий поединок из трех.

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Напомним, в конце прошлого года Василий Ломаченко тоже мог нокаутировать Ричарда Комми, но вместо того, чтобы добить его в седьмом раунде после нокдауна, попросил угол африканца выбросить полотенце.

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

В итоге зрители нокаут в исполнении Васи так и не увидели – Комми выстоял все 12 раундов.

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