Ломаченко после видео, за которое светит срок, посетил акцию Бессмертный полк

Компанию украинскому боксеру составили отец и сын. Ранее Василий опубликовал ролик с "георгиевской" лентой, пропаганда которой в Украине юридически наказуема

Василий Ломаченко с отцом и сыном / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко 9 мая вместе со своим отцом Анатолием и сыном посетил акцию "Бессмертный полк".

Боксер выложил фото у себя в Instagram.

Напомним, ранее Ломаченко ко Дню победы опубликовал видео с "георгиевской" лентой.

Хотя накануне в МВД напомнили, что в Украине запрещены коммунистическая, нацистская символика и "георгиевская" лента, а нарушение закона грозит большим штрафом или пятью годами тюрьмы.

Напомним, кум Ломаченко Александр Усик 9 мая опубликовал то же фото, что и год назад – с ветераном, вставшим в боксерскую стойку. Но в этот раз добавил к нему такие слова: "9 мая – победа. И победа это не моя и не ваша. А наших мужественных Дедов, Прадедов, Отцов, Сыновей. Нам нужно это помнить и чтить память героев. Всем мир".

При этом Усик, в отличие от Ломаченко, отключил комментарии к своему посту.