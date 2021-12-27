Ломаченко покинет бокс навсегда: промоутер назвал условие

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф занимается организацией поединка Ломаченко с австралийцем Джорджем Камбососом.

Украинский боксер невероятно одарен и имеет все возможности взойти на трон абсолютного чемпиона, так считает Тодд Дюбеф.

Реклама

"Ломаченко – особенный, он невероятно одарен. Когда он уронил Комми, он не хотел идти и добивать его. Он глядел в сторону рефери, чтобы тот спас ганца. Это был черта настоящего спортсмена и его высокого класса. Он уже не наносил жесткие удары по голове Комми.

Ломаченко победил Комми, но не добил / Фото: Getty Images

Он прекрасно видит все, что происходит в ринге. Посмотрите на его работу ног – все филигранно. Взгляните на его руки – они синхронизированы. Его подвижность также на невероятном уровне. Еще некоторое время он будет в боксе. Но потом он уйдет – действительно уйдет навсегда", – сказал Дюбеф в интервью Sky Sports.

Ломаченко победил Комми / Фото: Getty Images

Ранее катмен Расс Анбер, ответственный за устранение повреждений на лице у Василия Ломаченко во время боев, обрушился с критикой на руководство боксерских организаций. Анбер возмущен тем, что Хай-тек все еще не получил шанс вернуть себе титулы в легком весе.

Реклама

Будем надеяться, что компании Top Rank удастся договориться о поединке украинца с Джорджем Камбососом в первой половине 2022 года.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Но конкурентов у Василия Ломаченко хоть отбавляй. На данный момент больше шансов стать следующим соперником австралийца у Девина Хейни. Американец собирается забрать у Камбососа пояса WBA, WBC Franchise, IBF, IBO в легком весе и подняться в первый полусредний вес.

Реклама