Ломаченко показал, какими выстрелами собирается уложить японца

Украинский боксер с улыбкой проводит тренировки в зале в Одесской области перед боем с Масаеси Накатани, который запланирован на июнь-июль

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Ближайшим летом Василий Ломаченко собирается провести первый бой в 2021 году. Соперником экс-чемпиона мира будет Масаеси Накатани, который проиграл всего раз – Теофимо Лопесу. В начале апреля Ломаченко открыл лагерь перед боем с японцем и окунулся в холодное море. В последние дни украинский боксер активизировался в соцсетях и выложил еще один ролик со своей тренировки.

33-летний Ломаченко похвастался работой в зале с грушей, наложив на видео эффектную музыку со звуком его ударов-выстрелов. Завершал упражнение Вася с жизнерадостной улыбкой на лице.

Напомним, Ломаченко – самый популярный украинский спортсмен в Instagram, на его страницу подписано более миллиона людей. Новый ролик посмотрело более 330 тысяч. В комментариях поклонники бокса уже выдвигают предположение, что в случае успеха в бою с японцем Вася мог бы сойтись в ринге с победителем поединка Лопес – Камбосос и вернуть свои пояса.

Между тем, Ломаченко без бокса увлекся другим видом спорта.

Вспомним, как выглядело плечо Василия после операции:

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official