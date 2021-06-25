Ломаченко неожиданно оказался тяжелее высоченного Накатани перед боем (видео)

Украинский и японский боксеры вложились в рамки легкого веса – до 61,2 кг. Бой пройдет в воскресенье утром по киевскому времени в Лас-Вегасе

Василий Ломаченко vs Масаеси Накатани / Фото: Instagram

В пятницу состоялась официальная церемония взвешивания бойцов, которые в субботу поздно вечером выйдут на ринг отеля в Лас-Вегасе. Главным будет поединок претендентов на чемпионский пояс – Василия Ломаченко и Масаеси Накатани.

Чуть ранее Усик поддержал Ломаченко перед боем с поля для гольфа и с вертолета.

Украинец и японец снова довольно дружественно пообщались. Вася несколько неожиданно перевесил соперника, правда, совсем немного – 61,053 кг против 60,962 кг. При этом, напомним, рост Ломы – 170 см, Масаеси – 182. Накатани снова первым решил окончить дуэль взглядов и пожал бывшему чемпиону руку.

Тем временем российский боксер стал на защиту Ломаченко из-за обвинений в Украине: "Это дичь".

Более подробно посмотреть, как проходило взвешивание, можно ниже:

В профессиональной карьере 33-летний житель Белгорода-Днестровского добыл 14 побед и два раза уступил по очкам. Накатани проиграл единственный из 20 поединков действующему чемпиону – американцу Теофимо Лопесу.

Вспомним, как Вася издевался над соперниками в ринге:

Смотрите, как тренировался Василий: