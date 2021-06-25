Ломаченко неожиданно оказался тяжелее высоченного Накатани перед боем (видео)

Василий Ломаченко vs Масаеси Накатани / Фото: Instagram
В пятницу состоялась официальная церемония взвешивания бойцов, которые в субботу поздно вечером выйдут на ринг отеля в Лас-Вегасе. Главным будет поединок претендентов на чемпионский пояс – Василия Ломаченко и Масаеси Накатани.
Чуть ранее Усик поддержал Ломаченко перед боем с поля для гольфа и с вертолета.
Украинец и японец снова довольно дружественно пообщались. Вася несколько неожиданно перевесил соперника, правда, совсем немного – 61,053 кг против 60,962 кг. При этом, напомним, рост Ломы – 170 см, Масаеси – 182. Накатани снова первым решил окончить дуэль взглядов и пожал бывшему чемпиону руку.
Тем временем российский боксер стал на защиту Ломаченко из-за обвинений в Украине: "Это дичь".
Более подробно посмотреть, как проходило взвешивание, можно ниже:
В профессиональной карьере 33-летний житель Белгорода-Днестровского добыл 14 побед и два раза уступил по очкам. Накатани проиграл единственный из 20 поединков действующему чемпиону – американцу Теофимо Лопесу.
Вспомним, как Вася издевался над соперниками в ринге:
Смотрите, как тренировался Василий:
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