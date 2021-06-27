Ломаченко – Накатани: обзор боя и видео нокаута

Украинский боксер победно вернулся на ринг после фиаско в бою с Теофимо Лопесом. Василий Ломаченко провел отличный бой и одержал досрочную победу

Ломаченко нокаутировал Накатани в девятом раунде / Фото: Getty Images

Василий Ломаченко победил Масаеси Накатани техническим нокаутом в девятом раунде. Украинец доминировал на ринге на протяжении всего боя и лишь благодаря рефери японец избежал глубокого нокаута.

Впрочем, бой начался для Ломаченко неприятностью. Уже в первом раунде боксеры столкнулись головами и у Васи открылось кровотечение на лбу. Был риск, что бой остановят, но катмену в перерыве удалось справиться с рассечением.

В пятом раунде Ломаченко впервые отправил Накатани в нокдаун и едва не повторил это в шестом, но тогда японец выстоял. Впрочем, в девятом раунде у него шансов уже не было – Масаеси едва стоял на ногах, поэтому рефери вынужден был вмешаться и остановить бой.

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После боя Ломаченко заявил, что доволен победой и потребовал реванш с Тефомио Лопесом. Украинец уверен, что повторную встречу с американцем можно организовать уже зимой.