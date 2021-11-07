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20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
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Ломаченко – Комми: объявлены гонорары боксеров

Олег Люлька
7 ноября, 00:14
За поединок, который состоится 11 декабря на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, Василий Ломаченко получит в три раза больше своего африканского соперника Ричарда Комми

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми 11 декабря составит 750 000 долларов.

Об этом сообщает Totalsportekboxing.

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При этом гонорар 33-летнего украинца может возрасти до $2 млн – в зависимости от количества проданных трансляций боя по системе pay-per-view.

Что касается соперника украинца, 34-летнего Ричарда Комми из Ганы по прозвищу Терминатор, то его счет гарантированно пополнится на 250 тысяч долларов. В зависимости от телепродаж боя эта сумма может подняться до $800 тыс.

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

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Отметим, что за предыдущий поединок против японца Масаеши Накатани, выигранный нокаутом в июне, Ломаченко также получил 2 млн долларов. Его сопернику досталось $600 тысяч.

Рекордный же гонорар в своей карьере Ломаченко получил за драку с Теофимо Лопесом в октябре прошлого года, которая завершилась сенсационным поражением украинца. Васе тогда досталось 3,25 млн долларов, а Лопесу – 1,5 млн.

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Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

В предстоящем поединке аналитики букмекерских отдают предпочтение Васе. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

  • выигрыш Ломаченко – 80%
  • выигрыш Комми – 17%
  • ничья – 3%

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Однако Комми (30 побед, 27 нокаутом, 3 поражения) уже заявил, что ему по силам завалить Ломаченко.

Ричард Комми / Фото: Getty Images

Смотрите, как Комми в последнем бою нокаутировал Маринеса