9 февраля 22:00
Милан 4
Лацио 0
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Ливерпуль – Лестер: онлайн-трансляция матча АПЛ

Павел Василенко
10 февраля, 16:00
Следите в онлайн-режиме за ходом центрального поединка 24-го тура английской Премьер-лиги – чемпион-2020 Ливерпуль принимает чемпиона-2016 Лестер

Ливерпуль vs Лестер / Фото: Getty Images

Поединок на стадионе "Энфилд" в четверг, 10 февраля, начнется в 21:45 по киевскому времени. Прогноз на матч Ливерпуль – Лестер

Реклама

В случае победы Ливерпуль, отстающий на 12 очков от Манчестер Сити, но имеющий две игры в запасе, сможет реанимировать свои шансы на чемпионство.

Ливерпуль перед этой игрой вспоминает, как обыграл Лестер в 2019-м.

Фаны Лестера вспоминают декабрьскую победу над Ливерпулем.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом поединка аналитики называют Ливерпуль. Вероятность его победы оценивается в 78 процентов, ничьей – в 14 процентов, выигрыша Лестера – в ничтожные 8 процентов. Наиболее вероятный счет, согласно котировкам, 2:0 в пользу хозяев.

Котировки Parimatch на результат: 1.23 – 6.90 – 12.00

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире поединок АПЛ Ливерпуль – Лестер в четверг, 10 февраля, начиная с 21:45, покажет канал Setanta Sport+. Также трансляция матча доступна на сервисе OLL.TV.