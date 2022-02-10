Ліверпуль – Лестер: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Ліверпуль vs Лестер / Фото: Getty Images

Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у четвер, 10 лютого, розпочнеться о 21:45 за київським часом. Прогноз на матч Ліверпуль – Лестер

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У разі перемоги Ліверпуль, який відстає на 12 очок від Манчестер Сіті, але має дві гри у запасі, зможе реанімувати свої шанси на чемпіонство.

Ліверпуль перед цією грою згадує, як обіграв Лестер у 2019-му.

Фани Лестера згадують грудневу перемогу над Ліверпулем.

Орієнтовні склади

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим лідером поєдинку аналітики називають Ліверпуль. Імовірність його перемоги оцінюється у 78 відсотків, нічиєї – у 14 відсотків, виграшу Лестера – у нікчемні 8 відсотків. Найімовірніший рахунок, згідно з котируваннями, 2:0 на користь господарів.

Котирування Parimatch на результат: 1.23 – 6.90 – 12.00

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі поєдинок АПЛ Ліверпуль – Лестер у четвер, 10 лютого, починаючи з 21:45 покаже канал Setanta Sport+. Також трансляція матчу доступна на сервісі L13.