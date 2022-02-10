9 лютого 22:00
Мілан 4
Лаціо 0
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Ліверпуль – Лестер: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Павло Василенко
10 лютого, 16:00
Стежте в онлайн-режимі за ходом центрального поєдинку 24-го туру англійської Прем'єр-ліги – чемпіон-2020 Ліверпуль приймає чемпіона-2016 Лестер

Ліверпуль vs Лестер / Фото: Getty Images

Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у четвер, 10 лютого, розпочнеться о 21:45 за київським часом. Прогноз на матч Ліверпуль – Лестер

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У разі перемоги Ліверпуль, який відстає на 12 очок від Манчестер Сіті, але має дві гри у запасі, зможе реанімувати свої шанси на чемпіонство.

Ліверпуль перед цією грою згадує, як обіграв Лестер у 2019-му.

Фани Лестера згадують грудневу перемогу над Ліверпулем.

Орієнтовні склади

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим лідером поєдинку аналітики називають Ліверпуль. Імовірність його перемоги оцінюється у 78 відсотків, нічиєї – у 14 відсотків, виграшу Лестера – у нікчемні 8 відсотків. Найімовірніший рахунок, згідно з котируваннями, 2:0 на користь господарів.

Котирування Parimatch на результат: 1.23 – 6.90 – 12.00

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі поєдинок АПЛ Ліверпуль – Лестер у четвер, 10 лютого, починаючи з 21:45 покаже канал Setanta Sport+. Також трансляція матчу доступна на сервісі L13.