Лилия Подкопаева расцвела в новом костюме

Хоть на календаре еще весна, знаменитая украинская спортсменка для отдыха с мужем выбрала летний наряд – этот цвет невероятно идет гимнастке

Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 Лилия Подкопаева, ранее восхитившая фолловеров платьем с украинским духом, похвасталась новым нарядом.

Легендарная гимнастка в США выбралась на уикенд со своим мужем Игорем Дубинским в роскошном летнем костюме цвета айвори, состоящим из свободной футболки и брюк-клеш от бедра.

"Живи просто. Смейся часто. Люби глубоко", – написала у себя в Instagram Лилия Подкопаева, на одном из снимков утопающая в объятиях своего мужа-бизнесмена

Напомним, Лилия Подкопаева уже много лет живет на две страны. Большую часть времени проводит в Америке, но своим домом все равно считает Украину.

Читайте также: Лилия Подкопаева взяла на руки девочку, родившуюся без ног. Фолловеры плачут

При этом в Атланте Лилия не только выиграла две золотые олимпийские медали, но и позже встретила своего нынешнего мужа.

Смотрите эксклюзивное интервью с Лилией Подкопаевой