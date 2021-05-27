Лигу Европы надо переименовать в Унаи Эмери лигу! Испанский тренер установил уникальный рекорд

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери выиграл Лигу Европы в четвертый раз, что является абсолютным рекордом. Он обошел Джованни Трапаттони, у которого три титула

Унаи Эмери - рекордсмен Лиги Европы / Фото: Arsenal FC

В Гданьске (Польша) завершился финальный матч Лиги Европы, в котором Вильярреал обыграл Манчестер Юнайтед в серии пенальти со счетом 11:10 (основное и дополнительное время – 1:1).

Благодаря этой победе главный тренер Вильярреала Унаи Эмери выиграл турнир в четвертый раз (2013/14, 2014/15, 2015/16 и 2020/21), что является абсолютным рекордом среди тренеров. По этому показателю он обошел Джованни Трапаттони, который становился победителем Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) трижды: Ювентус – 1977, 1993 и Интер – 1991.

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Напомним, что предыдущие три трофея в Лиге Европы Эмери выигрывал с Севильей. В частности, в 2015 году он обыграл Днепр.

Болельщики уже шутят, что Лигу Европы УЕФА впору переименовывать в Унаи Эмери лигу.