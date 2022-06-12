Лига наций: Португалия позорится без Роналду, Испания выходит в лидеры

Криштиану Роналду - лидер сборной Португалии / Фото: Reuters

Сегодня в группе В элитного дивизиона Лиги наций подошли к концу игры 4 тура. После них команды ушли на паузу аж до сентября, когда и наступит развязка в турнире.

Португалия впервые проиграла в этом сезоне турнира. Лузитане решили обойтись без своей главной звезды Криштиану Роналду и этим сполна воспользовались швейцарцы. Нейтралы открыли счет уже на первой минуте.

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После навеса Сеферовичу дали пробить головой и Руи Патрисиу не выручил команду. А на 13 минуте хозяева могли получить право на пенальти после игры рукой от защитника Португалии, но судья после VAR решил не указывать на "точку".

В целом игру вели гости, а Сантуш усилил команду заменами, выпустив Жоту и Бернарду Силву. Впрочем, эффекта это не дало. Португалия скатывается на второе место, а швейцарцы возвращаются в гонку за сохранение места в элите.

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ШВЕЙЦАРИЯ – ПОРТУГАЛИЯ 1:0

Гол: Сеферович, 1

Лидером группы стала сборная Испании. Команда Луиса Энрике в каждом из таймов забила по голу в ворота Чехии. Сначала Солер точно замкнул прострел от Асенсио. А под занавес отличился Сарабия, удачно сыгравший на подборе в чужой штрафной.

ИСПАНИЯ – ЧЕХИЯ 2:0

Голы: Солер, 24, Сарабия, 75