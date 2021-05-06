Лига Европы: расписание, трансляции и результаты ответных матчей 1/2 финала

Вслед за Лигой чемпионов, в которой за трофей поспорят Манчестер Сити и Челси, определяется состав финальной пары и во втором по значимости еврокубке

Рома vs Манчестер Юнайтед / Фото: Reuters

В четверг, 6 мая, в Риме и Лондоне пройдут ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями и котировками букмекеров, а также обновляемые результаты.

Напомним, ранее определилась финальная пара в Лиге чемпионов – 29 мая в Стамбуле сыграют Манчестер Сити – Челси.

1/2 ЛИГИ ЕВРОПЫ. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ

22:00 Рома – Манчестер Юнайтед

Первый матч – 2:6

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

На проход: 88.00 – 1.01

22:00 Арсенал – Вильярреал

Первый матч – 1:2

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

На проход: 2.13 – 1.78

Финал – 26 мая, Гданьск

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter Реклама

Отметим, что после поражения недельной давности на "Олд Траффорд" 2:6 в Роме приняли окончательное решение не продлевать контракт с Паулу Фонсекой. На посту главного тренера римских "волков" в новом сезоне экс-коуча Шахтера заменит Жозе Моуринью.

Cмотрите обзоры первых матчей МЮ – Рома и Вильярреал – Арсенал