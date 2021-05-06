Лига Европы: расписание, трансляции и результаты ответных матчей 1/2 финала

Рома vs Манчестер Юнайтед / Фото: Reuters
В четверг, 6 мая, в Риме и Лондоне пройдут ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями и котировками букмекеров, а также обновляемые результаты.
Напомним, ранее определилась финальная пара в Лиге чемпионов – 29 мая в Стамбуле сыграют Манчестер Сити – Челси.
1/2 ЛИГИ ЕВРОПЫ. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
22:00 Рома – Манчестер Юнайтед
Первый матч – 2:6
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
На проход: 88.00 – 1.01
22:00 Арсенал – Вильярреал
Первый матч – 1:2
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
На проход: 2.13 – 1.78
Финал – 26 мая, Гданьск
Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter
Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter
Отметим, что после поражения недельной давности на "Олд Траффорд" 2:6 в Роме приняли окончательное решение не продлевать контракт с Паулу Фонсекой. На посту главного тренера римских "волков" в новом сезоне экс-коуча Шахтера заменит Жозе Моуринью.
Cмотрите обзоры первых матчей МЮ – Рома и Вильярреал – Арсенал